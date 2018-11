Snoop Dogg a reçu son étoile sur l’Hollywood Walk of Fame...

Et a su délivrer un discours inoubliable !

Hier lundi, le rappeur californien a eu l’honneur de voir son étoile déposée sur le très célèbre Hollywood Walk of Fame de Los Angeles. Il marche sur les pas d’Ice Cube, qui a connu la même consécration l’été dernier du haut de ses 47 ans.



Pour Ana Martinez, décisionnaire de la promenade étoilée, l’artiste mérite cette étoile de part ses nombreux talents et expériences (TV, comédie, rap, cuisine, etc) ancrés au fil des époques ainsi que pour son caractère philantropiste.

La cérémonie de “remise” de l’étoile s’est donc déroulée en ce 19 novembre à partir de 11h30 du matin devant le Temple Maçonnique d’Hollywood, où le show “Jimmy Kimmel Live!” est enregistré.

Snoop Doggy Dogg a d’abord remercié les personnes l’ayant désigné pour recevoir cet honneur ainsi que ses fans et proches, notamment Dr Dre et Quincy Jones.

Le rappeur aux mille casquettes s’est aussi dit heureux de voir son étoile figurer parmi les autres, une chose qu’il avait imaginé depuis longtemps.



Il a également mentionné l’importance d’avoir des personnes contre lui, notamment lors de compétitions de rap, sans lesquelles il n’aurait pas forcément été aussi courageux et ne se serait pas autant battu pour développer ses compétences.

Snoop Dogg a ajouté un message d’espoir envers la nouvelle génération de rappeurs, leur souhaitant de ne pas avoir à passer par toutes les galères qu’il a vécues pour percer et d’aller “directement à l’étape business !”

Fidèle à son humour légendaire, Snoop s’est finalement remercié lui-même et il a bien raison !

Il s'est félicité d’avoir cru en lui-même, d’avoir fait tout ce travail, sans jours off, sans avoir jamais abandonné, d'avoir toujours donné et enfin d'être lui-même !

L'artiste a fini cette dernière tirade par s’écrier “Snoop Dogg you’re a bad motherfucker” !