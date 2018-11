Un documentaire sur l’histoire du Wu-Tang Clan enfin sorti !

Dix-sept minutes plongés dans l’univers du crew !

Un biopic était déjà prévu sur le fameux Wu-Tang Clan dont les débuts remontent aux années 90 aux Etats-Unis. Un crew devenu une légende du hip-hop, justifiant l’intérêt d’un documentaire sur son histoire !



Ceux qui ont perdu leur associé Lord Superb le mois dernier continuent d’avancer et de faire parler d’eux, notamment à travers la sortie d’un documentaire de dix-sept minutes, à l’occasion des 25 ans de leur premier album “Enter the Wu-Tang : 36 Chambers” datant du 9 Novembre 1993.



Un documentaire intitulé “For the Children” sur le gang new-yorkais a donc vu le jour, avec un esthétisme assumé alternant des plans noirs et blancs (témoignage des membres du groupe) et de couleur (images historiques) agrémentés d’un filtre vintage.



Signé Shomi Patwary, ce court-métrage donne la parole aux membres encore vivants du Wu-Tang Clan, mais aussi à d’autres rappeurs tels qu’Asap Rocky ou encore Joey Badass.

Il nous donne aussi envie de découvrir la série en préparation consacrée au même clan, appelée “An American Saga” et qui sera constituée de dix épisodes.

De belles manières de rentrer dans le monde de cette bande devenue mythique au fil des années sur la scène du hip-hop américain !