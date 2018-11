La ville de Houston dédie un “Astroworld Day” à Travis Scott !

Un bel hommage au rappeur…

Le rappeur originaire du Texas, à Houston plus précisément, a reçu un bel hommage de sa ville !

Celui qui a explosé les écoutes en streaming avec son dernier projet “Astroworld” aux 17 tracks orageux depuis sa sortie en août dernier n’est pas au bout de ses surprises !



Après un passage particulièrement marquant sur le plateau du “Saturday Night Live”, l’artiste s’est notamment allié au rappeur canadien Drake pour clipper le morceau “Sicko Mode” déjà devenu hit et à Juicy J sur le visuel de “Neighbor”.



Que de consécrations pour Travis Scott, récompensé par sa ville d’origine, lors de son inauguration du festival annuel “Astroworld” le 17 novembre dernier.

Il a donc été déclaré que le 18 novembre serait désormais l’”Astroworld Day” (le jour de l’Astroworld), un honneur qu’il a reçu à la mairie d’Houston.



Travis Scott a déclaré avoir grandit toute sa vie à Houston et avoir été accablé par la suppression du festival.

C’est suite à cette nouvelle que l’artiste, inspiré par l’emblématique festival, a donné son nom à son dernier projet.

Son objectif était de rendre ce sentiment de “fun” à la ville à travers cet album.

Une consécration touchante pour le rappeur !