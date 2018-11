Ateyaba (Joke) reprend Aaliyah dans un morceau inédit !

Découvrez deux sons inédits d’Ateyaba !

Le rappeur originaire de Montpellier ne cesse de se réinventer !

Il notamment changé de nom l’été dernier en se rebaptisant “Ateyaba”, en hommage au prénom de son grand-père, laissant de côté l'appellation “Joke”.



Même si l’artiste tarde à sortir son projet “Ultraviolet”, initialement prévu pour le 24 novembre 2017, il continue à produire des sons, pour nous faire patienter dans les meilleurs conditions.

Il a par exemple balancé le clip du morceau “Rock With You” le mois dernier, en quatrième place de la playlist de cet album tant attendu pour ses dix-huit tracks.



Ateyaba a également sorti le morceau et clip “Negresco”, en référence au somptueux hôtel niçois, et nous livre deux nouveaux sons, dont un remix de la chanteuse Aaliyah sur son morceau “Age ain’t nothing but a number”.



La production offerte par Barry Hankerson et R.Kelly se marie parfaitement avec les punchlines enchaînées par le rappeur français, qui nous donne aussi l’occasion de découvrir un deuxième morceau, réel “égotrip” tourné vers le bling-bling, le succès et l’argent.

Deux sons partagés par Leknifrug dans la deuxième saison de sa série Spirit Radio, pour le plus grand plaisir des fans d’Ateyaba…On vous laisse découvrir ça !