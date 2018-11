Soolking, invité de l’émission TV C à Vous !

“Ma musique n’est pas du rap, c’est du Soolking” !

Alors que le visuel de son premier hit “Dalida” a dépassé les 75 millions de vues sur YouTube, le rappeur et chanteur Soolking a décidé d’ajouter trois titres inédits à son premier album “Fruit du Démon”.

Après le succès grandissant du deuxième extrait clippé du projet ,“Vroom Vroom”, l’artiste signé chez Affranchis Music a décidé de s’associer à Maître Gims, Sofiane et Jul sur cette réédition.



Sa réussite est arrivée jusqu’au plateau de l’émission TV C à Vous, qui a donc invité l’artiste le 16 novembre dernier. Dans le cadre de cette émission, “le phénomène Soolking” a bien su se présenter, au sein d’un univers qui lui est propre. Il a partagé son passage sur le plateau de C à Vous via une vidéo sur son compte Instagram.



Il a expliqué les similarités entre son parcours et celui de Dalila, qui l’ont poussées à écrire un morceau en hommage à la chanteuse. Il a aussi cité d’autres influences telles que Charles Aznavour pour sa “musicalité”, son écriture et son influence internationale.

Il a aussi insisté sur le côté motivant de cette chanson, une réponse à tous ceux qui osaient lui dire que ça n’allait “jamais marcher”. Une manière, donc, de leur montrer que ce n’était “que des paroles” !



L’ancien acrobate de cirque, danseur et désormais chanteur et rappeur n’oublie pas qu’il a dû ramer pour en arriver là !

l raconte ses galères, mais aussi sa victoire de la version maghrébine de l’émission “Incroyable Talent”.



Le petit protégé de Sofiane, qui l’avait invité dans l’émission web “Rentre Dans Le Cercle”, a l’air de garder les pieds sur terre et de rester fidèle à lui-même. Il se permet notamment de réels pas de danse dans ses clips de “rap”, puisque d’après lui, sa musique n’est “pas du rap, mais du Soolking” !



Une belle parole prononcée par l’artiste, qui sait prendre du recul f²ace au “fruit du démon”, une image d'après l'artiste du succès engendré par la musique (le démon)...