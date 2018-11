P.Diddy fait honneur à son ex-femme, décédée

Il s’agit aussi de la mère de trois de ses enfants

Retrouvé mort à seulement 47 ans, le mannequin Kim Porter, ex-femme du rappeur et producteur américain P.Diddy, était aussi la mère de trois de ses enfants.

La cause de son décès serait possiblement une pneumonie, contre laquelle luttait la défunte depuis quelques semaines.



Même si le couple s’était déchiré en 2007, notamment suite aux infidélités de P.Diddy décrites par Kim Porter, les deux sont restés très proches.

Kim Porter avait par exemple souhaité un bon anniversaire à son ex-mari en postant une photo de lui sur son compte Instagram, accompagnée d’un beau texte, le remerciant notamment de lui avait “offert les plus beaux cadeaux de la vie” : leurs enfants.

P.Diddy a réagi à cette violente nouvelle sur son compte Twitter, en postant une touchante vidéo représentant l’ancien couple dans des moments très complices.



Le rappeur a accompagné cette vidéo d’un texte des plus émouvants : “Cela fait trois jours que j’essaye de me réveiller de ce cauchemar. Mais ça n’est pas arrivé. Je ne sais pas ce que je vais faire sans toi bébé. Tu me manques tant. Aujourd’hui je te rends hommage, je vais essayer de trouver les mots expliquant notre relation inexplicable”.

Une relation complexe, donc, mais aussi très forte entre deux personnes séparées qui ont su rester unis dans leur rôle de parent.