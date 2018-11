Une série sur la vie de XXXTentacion verra peut-être le jour !

Une information confirmée par une annonce de casting

Tragiquement décédé à l’âge de 20 ans, le rappeur XXXTentacion n’est plus de ce monde depuis le 18 juin dernier. Assassiné en Floride ce jour-là, l’artiste ne reste pas moins présent dans l’actualité du monde du rap, et ferait bientôt l’objet d’une série TV !

Depuis ce triste jour, des produits dérivés en son hommage ont été créés, les clips des morceaux “SAD!” et “Moonlight" ont été dévoilés et de nombreuses collaborations avec d’autres artistes, tels que Lil Pump, Maluma et Swae Lee sur la chanson “Arms Around You”, ont été partagées.

Pendant ce temps, les ventes et écoutes de ses projets ont explosé et le défunt rappeur aurait laissé un dernier cadeau à ses proches, suite à la découverte d’une grossesse dans laquelle il serait impliqué.

Les polémiques quant à sa responsabilité en tant que criminel, notamment après des accusations de violences conjugales envers son ex-petite-amie, ont également beaucoup fait parler de X, jusqu’à sa relaxation, suivie de la découverte de sa confession…

Beaucoup de rebondissements pour que l’artiste puisse reposer en paix, surtout depuis le teasing d’un album posthume appelé “Skins” et prévu pour le 7 décembre prochain avec comme premier extrait le morceau “BAD”.



Ce n’est pas le seul projet incluant X, puisque la société de production américaine Base Entertainment a publié une annonce de casting pour trouver la personne qui pourrait jouer le rôle de XXXTentacion, un homme entre 12 et 25 ans, “sûr de lui mais pas trop arrogant”.

Le tournage se déroulera à Los Angeles en janvier et février. On est curieux de voir ça.