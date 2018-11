Le titre et la cover du prochain album de Meek Mill dévoilés !

Un suspense de moins en moins intense !

Les informations tant attendues sur le nouveau projet du rappeur et auteur-compositeur américain ont enfin été partagées par l’artiste lui-même sur ses réseaux sociaux.

Quelques jours après avoir partagé la date de sortie du fameux projet, qui sera disponible le 30 novembre prochain, le titre de la suite de “Wins And Losses” sorti en 2017 est désormais rendu public !



Appelé “Championships” (championnats), ce nouveau projet portera comme cover le visage du défendeur de Young Thug, avec le titre de ce quatrième album écrit dans une typo pailletée.

On attend encore la tracklist de l’album, sans savoir si celui-ci nous offrira d’autres collaborations musicales que celle déjà prévue avec la chanteuse Cardi B.



Une nouvelle qui a fait plutôt polémique, puisque Meek Mill est sorti pendant deux ans avec Nicki Minaj, grande rivale de Cardi B, de quoi faire le buzz à la sortie du morceau et du projet.

On attend la sortie de ce nouvel opus avec une grande impatience.