6ix9ine se sépare de l’intégralité de sa team !

Et annule sa tournée dans la foulée…

Le rappeur 6ix9ine l’a annoncé sur son compte Instagram : il souhaite faire bande à part.

Sûrement sous pression notamment après avoir été pris pour cible lors d’une fusillade aux côtés de Kanye West ou encore suite à de nombreux problèmes avec la justice, le rappeur originaire du quartier de Brooklyn (New York) a tout envoyé en l’air.

L’artiste, âgé de seulement 22 ans, s’est donc séparé de toute son équipe, y compris de son manager, de son agent et de son équipe de communication.

Une décision ne concernant pas que le rappeur américain, puisqu’il assure également avoir annulé sa tournée aux Etats-Unis par la suite, sûrement moins inspiré par une préparation en solo.

6ix9ine s’est prononcé via une vidéo, légendée de la phrase “watch it all crumble” (regardez tout s’effondrer), en conseillant vivement à ses fans de ne pas acheter de billet pour ses concerts.

N’ayant plus personne à ses côtés (notamment pour assurer la vente des billets), quiconque achèterait un ticket pour une représentation de Tekashi 69 se ferait arnaquer !



Par la suite, l’artiste a quand même confirmé la sortie d’un nouveau projet de treize titres pour le 23 novembre prochain. Il a publié la tracklist de “Dummy Boy” sur son compte Instagram, certifiant des featurings avec Bobby Shmurda, Nicki Minaj, Murda Beatz, Lil Baby, Tory Lanez, Anuel AA, A Boogie, Trife Drew, Gunna, DJ Spin King et bien sûr Kanye West avec qui il a été visé par une fusillade lors du tournage de "Mama" feat. Nicki Minaj.



En tout, douze featuring sur treize tracks, soit beaucoup pour quelqu’un qui préfère désormais se la jouer solo !

A voir si l’artiste tente de récupérer sa team par la suite, continue à faire route à part, ou forme une nouvelle équipe !