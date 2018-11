Aya Nakamura décroche le disque d’or avec ''Nakamura'' !

Encore une belle victoire pour la chanteuse…

Validée sur le Duc via son compte Instagram à travers un post de la photo de la tracklist du projet accompagnée de la caption “obligé de saluer”, l'artiste qui a même su atteindre l’intérêt de la presse américaine connaît un succès fulgurant en France.



Son deuxième album, sorti le 2 novembre dernier, s’est vendu à près de 30 000 exemplaires en une semaine. Une réussite express, qui mène logiquement l’albume en question à la consécration de disque d’or, après avoir dépassé la barre des 50 000 albums vendus depuis.

L’interprète des hits “Djadja” et “Copines” a su nous faire danser et rentrer dans nos têtes jusqu’à lire un bel hommage à “Nakamura” dans The FADER, désigné comme une “célébration de la diversité musicale”. Une musique réunissant différents styles de musique et qui fédère des publics différents !

On attend la chanteuse avec impatience, pour son passage sur la scène de l’Olympia le 31 mars 2019 !