L’ex-femme et mère des enfants de P.Diddy est décédée !

Kim Porter a été retrouvée morte chez elle…

Agée de 47 ans, le mannequin Kim Porter, qui a été mariée 13 ans au rappeur et producteur américain P.Diddy, a été retrouvée morte dans son lit jeudi 15 novembre au matin. P.Diddy serait "dévasté" par cette nouvelle.



La veille, elle était allée se coucher tôt, ne se sentant pas très bien depuis quelques semaines, sûrement à cause d’une grippe ou d’une pneumonie, l’amenant à se soigner à base de vitamines et de sérum physiologique. Alors que ses proches tentaient de la réveiller le lendemain matin, Kim Porter n’a pas été réceptive, avant d’être déclarée officiellement décédée par les ambulanciers appelés sur place.

Les raisons de son décès restent donc un mystère pour les proches de Kim Porter et les autorités établissent un possible lien entre un récent voyage en Afrique, qui pourrait être à l’origine d’un mal-être plus profond. Le constat qu’aucunes drogues n’ont été trouvées au domicile de l’intéressée a aussi été exprimé.



Les résultats de l’autopsie et des analyses toxicologiques n’ont pas encore été rendus publiques, mais une crise cardiaque aurait causé la mort de l’ex femme de P.Diddy.

Leur couple s’était fondé en 1994 et s’était brisé en 2007 pour de bon, après de nombreuses péripéties notamment liées à des infidélités du rappeur d’après Kim Porter.







P.Diddy et Kim Porter ont eu trois enfants ensemble, un fils Christian (né en 1998) et deux jumelles appelées Jessie James et D’Lila (nées en 2006).

De son côté, Kim Porter a aussi un fils d’une précédente relation avec Al B. Sure! appelé Quincy Brown.



Tous les membres de la famille de Kim Porter étaient réunis pour la dernière fois lors de la première du film de Quincy appelé “The Holiday Calendar” le 30 octobre dernier, y compris Diddy.

Kim Porter et son ex-mari avaient l’air d’être en bons termes, puisque Kim aurait même souhaité travailler pour lui et avait déjà été présente dans certains des spectacles de Diddy.

La représentante de P.Diddy, Cindi Berger a confirmé au public la mort de Kim, en lui demandant de respecter l’intimité de la famille.

Le rappeur, quant à lui, a posté un message sur sa page Instagram, exprimant “God protect me from anything that wasn’t sent by you” (Dieu protèges-moi de tout ce qui ne m’a pas été envoyé par toi), sûrement en réaction à ce malheureux évènement. R.I.P.