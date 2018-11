The Weeknd poursuivi pour avoir plagié un auteur de bande-dessinée !

Il s’agirait du son et du personnage ''Starboy''

Le double du chanteur et rappeur The Weeknd dans sa version super-héros serait en réalité le fruit d’une idée volée auprès d’un autre dessinateur de bande-dessinée. Ce dernier a entamé des poursuites judiciaires à l’encontre de l’artiste.

Il s’agirait d’Eymun Talasazan, qui aurait imaginé l’univers une bande-dessinée, en 2014, soit en moyenne deux ans avant la sortie du single “Starboy” de The Weeknd, tournant autour du monde du RnB et des célébrités.



L’auteur en question aurait par la suite discuté avec des proches du rappeur sur le fait d’intégrer “Starboy” dans sa bande-dessinée, alors que la chanson du chanteur avait déjà atteint le stade de “hit”, donnant également son nom à son troisième album, association qui n’a finalement jamais eu lieu.



Pourtant, Talasazan aurait souhaité déposer sa marque pour le personnage de “Starboy”, en tant que héros de bande-dessinée, au moment de ces discussions, ce que The Weeknd aurait finalement refusé, avant de lancer sa propre bande-dessinée au nom de…”Starboy” sous Marvel.



Ce fut la goutte de trop pour Talasazan, ayant remarqué une identité bien trop similaire entre son univers et celui de ce nouveau projet, également trop lié selon lui aux discussions qu’il aurait eues avec les membres de l’entourage de The Weeknd.

L’objectif de ce procès serait donc de “déterminer si un compositeur a automatiquement la protection de marque pour tous les usages d’un mot, même si ceux-ci se déroulent dans des sphères autres que celles d’un album, de titres de chansons, de musique ou de paroles.”



Talasazan, de son côté, réclame des contreparties pour une violation de dépôt de marque; ainsi que toutes les copies des bandes-dessinées de The Weeknd !