Sofiane a donné sa première conférence...à Sciences-Po !

Sur la problématique ''Le collectif et la transmission au cœur de la création''

2018, “une année de fou” pour Fianso, d’après son tweet annonçant la date de son concert au Zénith de Paris le 9 décembre prochain.

Le rappeur est sur absolument tous les fronts, à commencer par ses prestations dans le rap français, bien sûr, mais aussi au niveau des web-séries.



Il met d’abord en place #JeSuisPasséChezSo, un concept de diffusion de clips et de freestyles dans toute la France, puis ensuite “Rentre dans le Cercle”, également basé sur de nouveaux talents et médias.

Deux bonnes idées qui ont donné une belle visibilité au rappeur, qui s’est peu à peu positionné en tant que fédérateur.



Fianso a su nous prouver son efficacité sur ce plan en réunissant un grand nombre de rappeurs, principalement du 93, Seine-Saint-Denis, sur le projet “93 Empire”, sorti le 5 octobre dernier, avec par exemple Soolking, Vald ou encore Kaaris. Un album très vite certifié disque d’or, pour son succès fou !

Pas de doute, le créateur du label Affranchis Music n’en est plus au stade de ses premiers freestyles, aux alentours de ses 12 ans, et peut nous apprendre beaucoup en terme d’entrepreneuriat et de l’art de réunir !

C’est dans ce cadre que Fianso a donné sa première conférence à Sciences Politiques, pour traiter le sujet suivant : “Le collectif et la transmission au coeur de la création”.



Une réunion qui s’est très bien déroulée, puisque Sofiane a été ovationné suite à un freestyle, par un amphi plein à craquer d’étudiants motivés par le parcours original du rappeur !