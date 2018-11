Snoop Dogg bientôt étoilé à Hollywood !

Sur les traces d’Ice Cube…

Durant l’été 2017, c’est Ice Cube qui avait reçu son étoile sur le fameux Hollywood Walk of Fame. Le MC californien, également acteur et producteur, avait été très touché lors de la cérémonie de remise de l’étoile, remportée à 47 ans.



C’est cette année au tour d’un autre artiste de la West Coast américaine de recevoir un tel privilège certes bien mérité ! Snoop Doggy Dogg marche donc sur les traces d’Ice Cube, en apprenant une telle nouvelle.



La brillante étoile lui sera assignée le 19 novembre prochain sur le célèbre pavé de la ville tentaculaire de Los Angeles, pour une raison expliquée par Ana Martinez, l’une des personnes décisionnaires concernant la promenade étoilée.



Celle-ci aurait déclaré que “Snoop Dogg est l’une de ces personnes qui peut tout faire. Il rappe, il joue la comédie, il anime une émission télé, il sait cuisiner et il aide sa communauté à travers des oeuvres philanthropiques. Il a traversé les époques et nous l’accueillons avec joie sur note Walk Of Fame d’Hollywood.” Tout cela vient bien sûr s’additionner à ses prouesses musicales, qui ont mené à la vent de pas moins de 35 millions d’albums.

L’étoile de l’artiste figurera donc aux côtés de celles de légendes telles que Marylin Monroe, ou bien Tupac Shakur dans le monde du rap. Nous vous laissons réécouter la collaboration de Snoop avec Jay Rock sur le son “Win” (gagner), qui annonçait déjà la situation de vainqueur du personnage !