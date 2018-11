Booba x Ünkut, c’est terminé !

La marque officiellement arrêtée...

Vrai business man, Booba ne se contente pas d’enchaîner punchlines et clashs, dans son rap et sur les réseaux, mais excelle également dans d’autres domaines, tels que la production musicale, au sein de son label de hip hop français 92i, ou encore que l’entrepreunariat.



Le Duc est en effet à l’origine de la création de la marque de streetwear et du parfum Ünkut en 2004 en partenariat avec le designer américain Viguen, de la brand de whisky D.U.C et du média OKLM, qui comprend un site web, une chaîne TV et une web radio.

Pourtant, B2O a laissé entendre via ses réseaux sociaux, le meilleur moyen pour lui de s’exprimer efficacement, qu’Ünkut serait “officiellement terminé”, comme exprimé très clairement et de vive voix par le rappeur et styliste dans sa story Instagram, qui s’est filmé dans son dressing, en train de lancer les pièces de la marque sur le sol, où joue son fils Omar.





Une histoire de près de quatorze ans qui prend fin pour des raisons encore inconnues, et sûrement fâcheuses si on en croit le ton plutôt agressif et déterminé de Booba.

Peu d’inquiétudes pour sa carrière de designer, puisque l’artiste a déposé une nouvelle marque, au nom de DCNTD, pour Disconnected, en avril dernier auprès de l’INPI.

Sa deuxième marque, après la création de Haze Project, connaît aujourd’hui un fort succès chez les fans de Booba et les amateurs de streetwear, ainsi qu’auprès de nombreux partenaires d’Ünkut, dans des opérations de sponsoring sportif.

On espère en savoir plus concernant ce revirement de situation dans nos tenues !