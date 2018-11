Vous pouvez désormais acheter des lettres d’amour écrites par Tupac !

Et il était chaud !

La sensibilité de Tupac n’est plus à prouver, notamment lorsqu’on écoute des morceaux tels que “Changes” en featuring avec Talent, ou d’autres de ses textes, plus engagés les uns que les autres.



Pourtant, une certaine Averel aurait dévoilé et vendu deux lettres de l’emblématique Tupac Shakur, datant de l’année 1985, période à laquelle le rappeur n’avait que quatorze ans. Scolarisé à l’école Paul Laurence Dunbar à Baltimore, Tupac aurait fait la connaissance d’une jeune fille de son âge, Everel, à qui ces belles paroles étaient alors destinées.



Désormais la propriété de Moments in Time, un monument d’archives et de documents historiques, ces lettres sont proposées à la revente, pour pas moins de 15 000 dollars...en version originale, donc manuscrite.



On découvre un Tupac qui se dévoile peu à peu, pour devenir très transparent et entreprenant dans une deuxième lettre très chaude pour un si jeune âge !

Le jeune garçon commence par : “Chère Averel, Je t’aime tant et j’aimerais que nous devenions plus proches. Mon nom est Tupac, je sais que que tu vas dire “Qu’est-ce que c’est que ce nom?” C’est un nom portoricain. Maintenant, tu te demandes “Es-tu de Porto-Rico?” La réponse est oui et non, je suis de Porto-Rico et 3/4 Noir, je viens du Bronx à New-York. Répond-moi. Passionnément. Tupac. P.S : Je t’aime.”





Il poursuit la correspondance par des paroles bien plus libérées, en écrivant : “Ma très chère Everel. Avec chaque battement de mon humble cœur, je pense à toi. Je rêve de t’embrasser et de caresser ton gracieux et majestueux corps. Mon corps désire ardemment être aimé et rejoint par le tien. Et j’attend avec souffrance le jour où nous ferons passionnément et de manière expressive l’amour. S’il te plait, ne rejette pas mon cœur de cette longue attente et de ce plaisir. Je comprends qu’un précieux corps comme le tien ne doit pas être précipité de se retrouver dans la jointure de 2 corps (le tien et le mien). Cette petite lettre est pour que tu saches ma passion illimitée, jusqu’à ce que tu soulages ma souffrance avec ton précieux corps plein d’entrain.”

Un bel hommage au sentimentalisme de l’artiste !