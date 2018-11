Cardi B, Chance The Rapper et T.I. vont juger une compétition hip-hop !

Une compétition qui sera diffusée sur Netflix

Une annonce inédite, balancée sur le compte Twitter de la plateforme de streaming Netflix avec enthousiasme !

Une nouvelle émission va voir le jour dans le monde du hip hop et sera donc hébergée par l’entreprise américaine Netflix, ayant en tête d’organiser une compétition de hip hop.



Celle-ci sera donc retransmise sur le programme à succès, avec une sélection de juges de qualité, puisque l'influente chanteuse et rappeuse Cardi B, le rappeur et producteur T.I. et le rappeur et chanteur américain Chance the Rapper seront sur le plateau du concours, pour évaluer au mieux les participants en s’appuyant sur leurs multiples expériences et talents.

L’objectif de l’émission, intitulée “Rythm + Flow” est donc de découvrir de nouveau talents, grâce aux oreilles aiguisées de ces trois artistes de renom.

Les concurrents peuvent déjà s’inscrire sur le site http://www.rhythmandflowauditions.com/ pour passer les auditions aux Etats-Unis, en espérant que le show démarrera dès début 2019 !

Grand plus pour le producteur de l’émission, John Legend, compositeur, pianiste, chanteur et acteur américain, à l’origine du morceau “All of Me”...

On a hâte de regarder et d’écouter ça !