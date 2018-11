Niska en concert en prison !

Une belle façon d’être prêt de son auditoire…

La visite du rappeur originaire d’Evry dans le milieu carcéral était prévue au sein de l’association Fu-Jo, qui fête ses 10 ans cette année, depuis sa création par l'ancien détenu Mouloud Mansouri.

Deux concerts “Hip Hop Convict” ont donc été organisés le 8 novembre dernier à Toulon et le jour d’après à Nice, avec un grand succès, signe que sa musique dépasse tous les murs, y compris les murs de prison.



Une autre manière d’entendre parler de l’artiste, qui s’adonne à de nombreuses collaborations ces temps-ci, notamment avec le rappeur et chanteur marseillais Soprano sur le titre “Zoum”, ou encore aux côtés de la chanteuse Aya Nakamura sur le morceau “Sucette”, qui fait partie de la tracklist de son deuxième album “Nakamura” vendu à près de 30 000 exemplaires en sept jours.



Une rumeur court d’ailleurs sur une possible relation entre le rappeur et la chanteuse de RnB français, non démentie par les deux concernés.

Il faut dire que Niska est également très occupé par ses nombreux projets actuels, notamment encouragé par les salles affichant complet en prison et par l’enthousiasme de ce public en particulier, qui lui a demandé autographes et t-shirts Charo !

Le rappeur a bien sûr su jouer le jeu, une belle manière de montrer à ses fans qu’il sait garder les pieds sur terre !