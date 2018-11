Kanye West retarde (encore) la sortie de “Yandhi” !

L’artiste se veut perfectionniste…

Alors que ce projet tant attendu devait initialement sortir le 29 septembre dernier, “Yandhi” avait déjà été retardé, et prévu pour le 23 novembre, journée du “Black Friday” américain, d’après un tweet de Kim Kardashian.



Finalement, “Yandhi”, onzième album de Kanye West, ne verra sûrement pas le jour ce mois-ci, si l’on en croit son dernier tweet en date, dans lequel le rappeur annonce ne pas être prêt pour la release du projet à la date prévue.





D’après ses dires, c’est son passage sur scène aux côtés du rappeur et chanteur américain Kid Cudi, et le plaisir pris durant le concert qui l’ont fait se rendre compte du travail restant à effectuer sur ce projet en devenir, avant de le sortir pour de bon.



Le rappeur n’a pas donné une autre date, spécifiant qu’il l’annoncerait une fois “Yandhi” bouclé et prêt à être bel et bien dans les bacs. On espère vraiment que l’attente en vaut la chandelle...