Damso et Orelsan en pleine collaboration !

Un featuring a déjà été enregistré...

Orelsan nous a prévenu via ses réseaux, il sortira onze titres inédits jeudi prochain à minuit, et donc une réédition de “La fête est finie”, son troisième et dernier album en date, sorti en 2017, et qui a été certifié disque de diamant cette année.

Ce post Instagram, légendé du mot “épilogue”, nous cachait l’existence de possibles collaborations avec d’autres artistes !

Pourtant, une réunion entre le rappeur belge Damso et le français Orelsan a bel et bien fait l’objet de fuites enthousiastes sur la toile, et ce featuring figurerait même sur la tracklist de cette seconde édition de “La fête est finie” !

Un titre attendu par de nombreux fans, préparé par deux détenteurs d’un disque de diamant, puisque Damso a aussi décroché cette précieuse certification pour son deuxième album “Ipséité”, avec le morceau “Mosaïque Solitaire”, sortie en 2017 également.

Un choix judicieux de la part d’Orelsan, donc, qui allie son talent à celui d’un professionnel du featuring, si on s’arrête sur les succès de ses précédentes alliances musicales, à l’image de “Mwaka Moon” aux côtés de Kalash.

Deux artistes très actifs, puisqu’Orelsan prévoit un projet explosif pour jeudi, et que Damso s’envole pour une tournée dès le 16 novembre prochain, en invitant le jeune rappeur 404Billy originaire de Villiers-le-bel à faire la première partie de ses concerts…

Vous pourrez le retrouver sur la prestigieuse scène de l’AccorHotels Arena, sur les traces d’Orelsan le mardi 4 décembre prochain !