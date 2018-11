Missy Elliott et Timbaland réunis une nouvelle fois dans les studios !

De belles retrouvailles pour nos oreilles !

La première femme nominée aux Songwriters Hall of Fame avait annoncé son retour sur son compte Instagram, du haut de ses quarante-sept ans.

La queen du RnB des années 90 nous annonçait un retour sur scène pour l’année 2018, et cette nouvelle semble être plus qu’une simple éventualité pour la chanteuse et compositrice…

L’auteure de “Work It” reviendrait à ses débuts, auprès du producteur et rappeur américain Timbaland, avec qui elle a produit de grands noms, tels que le trio de Destiny’s Child, avant de poursuivre en solo en tant que chanteuse dès 1997 avec un premier album appelé “Supa Dupa Fly”, produit par Timbaland également.



Ce duo emblématique du hip-hop se réunit donc de nouveau alors que Missy Elliott est en pleine préparation d’un nouvel album, aux côtés du producteur presque iconique, qui avait aussi bossé sur son projet “Under Construction” en 2002.

Un retour en force pour l’artiste, qui faisait profil bas depuis l’année 2013, et qui annonce cette réunion surprenante sur ses comptes Twitter et Instagram !