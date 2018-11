Aya Nakamura répond violemment à Matthieu Delormeau !

Après qu’il l'ait attaquée sur le plateau de TPMP...

Alors que la chanteuse n’a pas été nommée correctement à deux reprises lors de la vingtième cérémonie des NRJ Music Awards 2018, par le présentateur Nikos Aliagas et la chanteuse et actrice Lio, un débat a été ouvert sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste.



Le plateau entier était prêt à défendre la chanteuse, à l’exception du chroniqueur Matthieu Delormeau, qui s’est directement écrié que ça n’était pas un problème, étant donné qu’il ne s’agissait pas d’une grande artiste, en la comparant à Elton John.



Sur ces paroles, Gilles Verdez a déclaré que de tels propos étaient “inadmissibles”, étant donné que la principale intéressée avait été “humiliée”, et qu’il lui semblait “impossible” de défendre une telle erreur, arrivée deux fois lors de cette cérémonie.



Le fait qu’Aya Nakamura n’ait fait le buzz qu’avec un single d’après Matthieu Delormeau ne suffirait pas à l’autoriser à se plaindre de telles entorses à son prénom, ce à quoi Gilles Verdez a rétorqué qu’elle avait “rempli l’Olympia en un jour” et que ça n’était pas une raison !



La chanteuse, qui a interprété le morceau “Copines” en live sur le plateau de TPMP, a réagit spontanément sur Twitter, en traitant le chroniqueur de “petit con”...