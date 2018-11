Nekfeu, de rappeur à doubleur dans “My Hero Academia” !

Il sera doubleur dans la saison 2 du manga...

L’artiste est de partout ! Sa réputation dans le rap français n’est plus à faire, et le rappeur continuer s’associer avec de nombreux artistes, tels que PLK dans son dernier album “Polak”, ou encore Jazzy Bazz pour son morceau “L'Éternité”.



Nekfeu ne se limite pas à son succès dans nos oreilles, puisqu’il a été récompensé aux César l’année dernière pour son premier rôle dans le film “Tout nous sépare” aux côtés de Catherine Deneuve notamment.



Il s’associe également à la marque de mode française Agnès B sur plusieurs collections internationales, dont celle qu’il tease dans son dernier post Instagram, la collection Seine Zoo Records (le label de Nekfeu) x Agnès B.

Loin de s’ennuyer, l’artiste aux multi-talents prêtera sa voix à un des personnages principaux du second volet du manga “My Hero Academia”. Il s’agit du personnage de All for One, très important dans cette animation japonaise.

On pourra aussi le retrouver prochainement, le 7 décembre prochain, sur le projet “Affaires de famille”, qui réunira des reprises du collectif hip-hop français Secteur Ä, aux côtés d’Orelsan, de La Fouine et de Black M notamment !