Rihanna gagne son combat contre Donald Trump !

Il ne pourra plus passer ses chansons en meeting…

Alors que les élections américaines de mi-mandat ont eu lieu le mardi 6 novembre dernier aux Etats-Unis, opposant Obama à Trump, de plus en plus de personnages publiques se manifestent sur le plan politique.



Il y a d’abord eu la polémique liée à la “bromance”, désormais passée, entre Donald Trump et Kanye West, puis les nombreuses réactions d’éloignement à l’encontre de Ye suite à son rapprochement avec le Président actuel des États-Unis. Parmi elles, les oppositions des Carter, ou encore de Snoop Dogg.

D’autres ont insisté sur l’importance de voter, à l’image des Black Eyed Peas, dans leur track et clip “YES OR NO”, dans lequel le phénomène Trump est assez clairement moqué. La chanteuse barbadienne Rihanna fait aussi partie des personnalités engagées en faveur du vote sur son compte Instagram, mais aussi contre Donald Trump.



Elle aurait refusé de voir ses sons être diffusés lors d'événements organisés par le Président, et officialisé ce refus auprès de la justice, en remportant une victoire juridique face à Trump, lui interdisant d’utiliser les musiques de l’artiste, dans n’importe quelle manifestation, incluant ses campagnes…