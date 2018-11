Jaden Smith vous présente son boyfriend !

Il s’agirait du rappeur Tyler The Creator…

C’est sur scène que le rappeur, danseur et chanteur américain Jaden Smith aurait éclairci les choses sur sa situation amoureuse…et celle de Tyler The Creator par la même occasion !



Le jeune artiste de seulement 20 ans s’est adressé à la foule en mentionnant le rappeur et producteur californien Tyler The Creator, en le qualifiant de “meilleur ami”, et en lui déclarant son amour (“I love him so f*cking much"), avant de devenir totalement transparent et de s’écrier “Tyler is my motherf*cking boyfriend” (Tyler est mon p*tain de boyfriend)...



Une annonce qui a semé le doute chez son auditoire, puis sur la toile, ne sachant pas si Jaden Smith était sérieux ou non, en voyant Tyler sur le bas-côté de la scène, faire “non” de la main. Ce geste n’aurait pas refroidi Jaden Smith, qui a tweeté “Yup, @tylerthecreator I Told Everyone You Can’t Deny It Now” (eh oui, Tyler The Creator je l’ai dis à tout le monde, tu ne peux plus démentir), avant de s'épancher sur le même réseau sur son sentiment de liberté depuis l’annonce. Tyler The Creator a même répondu au tweet en question, en le traitant de "fou", toujours sur le ton de la blague...



Info ou intox ? Nous attendons d’en savoir plus pour en avoir le coeur net et trancher, face aux rumeurs déjà bien établies sur l’homosexualité de Tyler The Creator, et au contraire la relation de Jaden Smith avec un fille, l’actrice Odessa Adlon...mais également face à l’intérêt pour le “prank” (blague, canular), commun aux deux artistes !