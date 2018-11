Kim Kardashian inquiète, elle menace Kanye West !

Celui-ci aurait dépassé les bornes selon sa femme…

Les conséquences des débordements de Ye en terme de polémiques, notamment liées à sa relation de “frère” avec le Président des Etats-Unis Donald Trump, se font de moins en moins avantageuses pour le rappeur américain.



Même s’il s’est rétracté depuis, en prenant ses distances vis-à-vis de Donald Trump, qui l’aurait selon lui “manipulé”, Ye voit les ventes de ses YEEZY baisser à vu d’oeil, et dément pourtant un lien de cause à effet entre ses prises de positions et son business.



On ne compte plus les personnalités publiques américaines qui se sont énervées et éloignées du personnage...

C’était sans compter la baisse de patience de sa femme et supportrice Kim Kardashian !

Celle-ci est en pleine tourmente, notamment après avoir dû évacuer leur demeure de Los Angeles suite à un violent incendie dans le fameux quartier Calabasas, dans lequel est tournée la série “Keeping Up With The Kardashians”.



Également inquiète pour son mari, d’ailleurs visé dans une fusillade interrompant le tournage d’un clip avec Nicki Minaj et 6ix9ine à Beverly Hills, la femme de Ye lui aurait demandé de “maîtriser son comportement”, assez inquiétant, s’il tenait tant à avoir davantage d’enfants, une envie très forte chez le rappeur.



Parents de trois enfants, Saint, North et Chicago West, Kanye West et Kim Kardashian sont aussi la cible d’une rumeur sur la possible adoption d’un orphelin originaire d’Arménie.

On dirait que si Kanye West tient à cela, il va d’abord devoir se calmer...