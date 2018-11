Lomepal dévoile des informations sur son prochain projet !

Découvrez tout sur ''Jeannine'' : cover, tracklist, guestlist dispo !

Quelques semaines après la sortie de son clip pour le morceau “1000°C” en featuring avec Roméo Elvis, Lomepal continue sur sa lancée déjà bien établie, après l’immense succès de son premier album solo intitulé “FLIP”, sorti le 30 juin 2017 et certifié disque de platine depuis !

Le rappeur originaire du 13ème arrondissement débutera sa tournée des Zéniths le 26 janvier prochain, en commençant par la salle de Zénith Sud, à Montpellier et en passant par le Zénith de Paris les 20 et 21 février.

Ridant sur son impulsion musicale, l’artiste tease son nouvel et second album, “Jeannine”, qui sortira le 7 décembre prochain, soit avant le début de cette tournée.

C’est sur le compte Twitter “Punchline Lomepal”, basé sur l’actualité de l’artiste, ont été dévoilés la pochette de l’album en question, ainsi que sa tracklist, composée de 17 morceaux.







Un casting de qualité est aussi confirmé, avec les noms de JeanJass, Roméo Elvis, Orelsan et Philippe Katerine. Retour sur la pochette, vert menthe pastel, avec le portrait de Lomepal de profil, en noir et blanc, beaucoup plus sobre que la dernière, sur laquelle il se présentait sur un fond rose, maquillé et bijouté.

Un projet déjà disponible en pré-commande, dont le premier extrait “1000°C” a déjà fait des ravages, notamment lors de son interprétation en featuring avec Roméo Elvis lors de l’Olympia de ce dernier, le jeudi 8 novembre.