NRJ Music Awards 2018 : le verdict tant attendu

Des Black Eyed Peas à Dadju, des artistes récompensés !

Acté par le clip de “Yes or No”, sorti à l’occasion des élections de mi-mandat opposant Obama à Trump le mardi 6 novembre dernier, le retour des Black Eyed Peas est bel est bien réel !

Le crew a tenu à officialiser son retour, malgré le départ de la chanteuse Fergie, sur la scène cannoise des NRJ Music Awards, lors du 10 et 11 novembre dernier, en interprétant son hit “I Gotta Feeling”, rejoint par les français Vitaa, Jenifer ou encore Kendji Girac et Bigflo & Oli pour cette 20ème édition de la cérémonie.



Ce dernier duo, originaire de Toulouse, a remporté pour la deuxième fois consécutive l’award, ou récompense, du “Groupe/Duo Francophone de l’Année” 2018, dont le trophée a été offert par les deux rappeurs à un de leurs plus fervents fans !



On note l’incident provoqué par le présentateur Nikos Aliagas, puis par l’actrice et chanteuse Lio qui n’ont pas su prononcer le nom de la chanteuse Aya Nakamura, nominée deux fois en tant que “Révélation Francophone de l’année” et pour l’award de la “Chanson de l’année”...



Le rappeur Dadju, qui avait justement collaboré avec Aya Nakamura sur le titre “Fuego” issu de son premier album “Journal Intime” a remporté l’award de la “Révélation Francophone de l’Année”, notamment après le succès de son titre “Reine”, certifié single de diamant. Une récompense qui l’a fait crier de joie, dans une bonne humeur communicative avec son public ce soir-là.



Maître Gims, quant à lui, a interprété le hit “Bella”, qui l’avait fait décoller en juin 2013, puis la chanson “Corazón” et des tracks de Sexion d’Assaut, avant de recevoir un ensemble de ses disques certifié de la part du présentateur de la cérémonie.

De belles consécrations pour le RnB et le rap en cette fin d’année 2018 !