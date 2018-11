Orelsan balance très bientôt un projet inédit !

On attendait que ça…

Le rappeur, entendu et vu récemment à travers sa collaboration avec Gringe aux côtés des artistes Vald et Suikon Blaz AD dans le morceau “Qui dit mieux”, extrait de son premier album solo “Enfant Lune”, sorti le 2 novembre dernier, nous offre un nouveau projet surprise !

Comme annoncé il y a quelques minutes sur son compte Instagram, le rappeur originaire d’Alençon sortira jeudi prochain, le 15 novembre à minuit un projet constitué de “onze titres inédits”, joignant un “épilogue" à “La Fête est Finie”, son troisième et dernier album, sorti en 2017 et certifié disque de diamant en 2018.



La nouvelle est annoncée via un post appelé “Épilogue”, sous forme de vidéo filmant ce qui se déroule sur l’écran de l’iPhone du rappeur, qui tape ces quelques mots, et joint une photo, sûrement la couverture de ce nouveau projet !

On attend ce cadeau avec impatience !