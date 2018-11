Bruno Mars offre 24 000 repas de Thanksgiving à Hawaï !

Un bel acte de générosité de la part du chanteur...

Le chanteur du récent hit “Wake Up in The Sky”, aux côtés des rappeurs Gucci Mane et Kodak Black, s’est bien fait remarquer dans le visuel, par ses vibes RnB et pop, et un style de jazzman bling bling…



Celui-ci sait aussi offrir une autre image à son public, notamment lors de son passage à Hawaï ce week-end, dans le but de se représenter sur scène, lors de sa tournée “24K Magic World Tour” touchant à sa fin sur l’île, sur laquelle le chanteur est, comme rappelé sur son compte Instagram, dans un post où il se dit impatient de se représenter sur l’île qu’il appelle sa “maison” !





Alors qu’il préparait ce dernier show, l’artiste a déclaré souhaiter offrir 24 000 repas aux habitants d’Hawaï à l’occasion de Thanksgiving, "fête de la récolte" célébrée aux États-Unis (notamment à Hawaï), au Canada, au Libéria et sur certaines îles des Caraïbes...



Pour ce faire, Bruno Mars a donné de l’argent à l’Armée du Salut d’Hawaï et des Îles du Pacifique, qui est à l’origine d’un programme de donation de repas chaque année à cette période, à l’intention des personnes dans le besoin.

Bruno Mars s’est ensuite adonné à une représentation dimanche dernier au stade Aloha à Honolulu, pour la troisième soirée de suite ! Une belle façon d’honorer cet élan de générosité !