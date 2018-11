''Fuck Drake'', le fond de scène choc d’un concert de Pusha T !

Il dément sa responsabilité…

Le festival Camp Flog Gnaw 2018 avait lieu à Los Angeles le week-end du 10 et 11 novembre dernier.

A l’affiche, notamment le rappeur new-yorkais Pusha T, grand rival du canadien Drake, depuis des mois.



Celui qui avait dévoilé au grand jour l’existence d’un fils caché du Champagne Papi, avec l’actrice X Sophie Brussaux, dans son track “The Story of Adidon”, dans lequel il traitait Dizzy de "deadbeat dad" (père bon à rien) aurait donc été autant surpris que son public lors de l’apparition du message “Fuck Drake” en lettres majuscules derrière lui, d’après le tweet qu’il a posté par la suite : “Descendre qui que ce soit sur scène ne fait pas partie de mon spectacle”.

Un “imbécile de technicien” aurait “merdé avec” ses “effets”, toujours d’après l’artiste sur son compte Twitter. Info ou intox ? On ne sait pas encore. Drake, quant à lui, n’a pas encore réagit.