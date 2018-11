Aya Nakamura offensée lors des NRJ Music Awards 2018 !

La chanteuse a été appelée deux fois avec le mauvais prénom…

La cérémonie des NRJ Music Awards 2018 a eu lieu le samedi 10 novembre dernier, au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes.

Présentée par Nikos Aliagas, cette cérémonie en était à sa vingtième édition, et a très vite fait le buzz !



En effet, la chanteuse de RnB française, nominée pour le titre de “Révélation francophone de l’année” aux côtés de Dadju notamment, qui a remporté ce titre et de “Chanson de l’année” gagné par Kendji Girac pour le morceau “Pour Oublier”, a été outrée d’entendre le présentateur de la festivité retransmise en direct l’appeler sur scène au nom de “Yaka Nakamura”.



L’artiste a quand même interprété son hit “Dadja”, mais a été doublement vexée suite à l’erreur de la chanteuse et actrice Lio, qui l’a appelée “Ava Nakamura” en fin de cérémonie.

Même si le présentateur s’est excusé à deux reprises sur le plateau des NRJ Music Awards auprès de la principale intéressée, celle-ci a tweeté “On invite pas les gens quand on arrive pas à dire son nom correctement !! #DerniereFois”, supprimé depuis, suivi d’un autre, conservé sur son compte Twitter : “Y a des gars faut vous mettre des grandes baffes en vrai”.





Celle dont le deuxième album “Nakamura”, sorti le 2 novembre dernier, s’est vendu à 28 948 exemplaires en seulement sept jours ne se laisse pas faire, et on espère que ce sera bien la “dernière fois” !