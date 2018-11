Missy Elliott, première femme nominée au ''Songwriters Hall of Fame'' !

Une future consécration pour la rappeuse ?

Alors que la rappeuse américaine, figure emblématique du rnb des années 90 avec plus de 30 millions de ventes d’albums à son actif, prévoirait un retour pour l’année 2019, d’après ses réseaux sociaux, elle a été nominée aux "Songwriters Hall of Fame", récompensant chaque année les compositeurs les plus talentueux et encourageants.



Une nomination prestigieuse, surtout pour Missy Elliott, qui est la première femme nommée à ce titre. Le “Songwriters Hall of Fame” ne gratifie pas seulement les rappeurs, puisque seulement deux figures du rap, Jay-Z et Jermaine, ont reçu ce prix, au milieu d’autres grands artistes, tels que Charles Aznavour ou David Bowie.

Il faut dire que Missy Elliott, auteure de gros hits, tels que “Work It”, a collaboré avec de nombreux artistes sur l’écriture de leurs morceaux. Dans la liste, comportant des noms du hip hop des années 1900-2000 pour la plupart, figurent Janet Jackson, Mary J.Blige ou encore les Destiny’s Child.

L’artiste a officialisé sa nomination sur son compte Twitter, en exprimant sa gratitude immense pour cet honneur, sans oublier le talent des autres paroliers nominés.

On en saura plus le 13 juin prochain, lors de la cérémonie des “Songwriters Hall of Fame” !