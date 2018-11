Rohff balance des infos sur son prochain album !

Et ce sera ''surnaturel''...

Le rappeur français a enfin dévoilé les informations tant attendues sur son prochain album “Surnaturel” à travers son compte Instagram, qui ne compte désormais que deux posts, annonçants la date et la cover de ce projet désiré par un grand nombre de fans.



Le neuvième album de Rohff, “Surnaturel”, sortira donc le 14 décembre prochain et il s’agira en réalité de deux albums, de chacun quinze morceaux, soit trente morceaux encore inconnus du grand public, puisqu’aucune des sons déjà clippés ne figurerait dans l’album en question.



La cover, quant à elle, reste assez sobre, et reste dans les habitudes de l’auteur du récent son "Hors de Prix", qui a choisi un de ses portraits, bleuté pour l’occasion, qui n’est pas seulement la sortie d’un énième projet, mais aussi le lendemain du quarante-et-unième anniversaire du rappeur...

Vivement le 14.12.18 !