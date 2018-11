Gucci Mane dévoile la date de sortie de son prochain album !

Quelques jours après la bombe ''Wake Up In The Sky''...

L’artiste a balancé le nouveau clip du probablement très bientôt hit “Wake Up In The Sky”, aux côtés de Bruno Mars et Kodak Black, à la suite du visuel du track “Kept Back”, en featuring avec le rappeur Lil Pump. Ceci annonçant du bon !



Toujours aussi fidèle à son identité, musicale comme visuelle, Gucci Mane travaille en parallèle de ces sorties réussies sur un prochain album, qui sera appelé “Evil Genius”, après une année vide de projet, mais pas moins active !

Une “pause” projet assez surprenante, si l’on se réfère à ce à quoi il nous a habitués, qu’il soit en liberté ou derrière les barreaux… Heureusement, l’artiste a teasé sur cet album tant attendu sur ses réseaux, en annonçant sa sortie pour le 7 décembre prochain, et en en publiant la tracklist !

Celle-ci comporte dix-sept chansons, et de nombreux featurings, notamment avec les artistes 21 Savage, Kevin Gates ou encore Lil Skies.

De quoi mettre l’eau à la bouche à ses nombreux fans, qui l’attendent au tournant depuis le succès de son dernier album “Mr Davis”, datant d’il y a un peu plus d’un an !