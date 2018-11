Ariana Grande nommée la Femme de l’Année Billboard 2018 !

Une belle consécration…

Alors que Nicki Minaj revient peu à peu sur le devant de la scène, grâce à son featuring avec Tyga sur son track “Dip”, pour lequel elle devient la première femme à placer 100 titres dans le classement Billboard, et trois titres à la première place du palmarès, la chanteuse américaine Ariana Grande ne perd pas non plus de temps.



L’ex petite amie de Mac Miller a en effet été nommée la Femme de l’Année par le magazine américain Billboard, après avoir atteint trois fois la première place du classement d’albums Billboard 200, avec son quatrième album “Sweetener”, sorti le 17 août dernier.

La chanteuse, également compositrice, actrice et activiste, recevra son prix le 6 décembre prochain lors du 13ème gala annuel des Femmes de la Musique, qui se déroulera à New York.

Ses mérites ? Une grande variété proposée dans sa musique, et le cran de défendre ses convictions, notamment pour une régulation plus stricte du port d’armes, et contre la discrimination envers les noirs ou encore la communauté LGBT.



Toutes nos félicitations !