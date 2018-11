J.I.D partage l’audio de son featuring avec J.Cole !

Découvrez le dernier track de J.I.D feat J.Cole : Off Deez

Le rappeur américain J.I.D était dans nos studios dernièrement, pour un freestyle frappant et une interview inédite, après avoir attiré notre attention suite à la sortie de son très efficace track “Never”, il y a un an.

Originaire d’Atlanta, J.I.D tease encore son prochain projet “DiCaprio2”, qui sera dans les bacs le 26 novembre prochain, notamment à travers la sortie du son “151 Rum”, et de son passage sur la chaîne allemande “A Colors Show” avec le son “Working Out”.



Un troisième extrait de ce projet en préparation sort, intitulé “Off Deez”, sort cette fois-ci aux côtés du très grand rappeur et producteur américain J.Cole, dont le label Dreamville intègre l’artiste J.I.D.



Un réel ping-pong s’opère entre les deux rappeurs, pour nous mettre encore plus l’eau à la bouche en attendant ce projet, incorporant un bel ego-trip nommé “Off Deez”...sur une prod de ChaseTheMoney.



Bonne écoute !