21 Savage sortira son nouvel album très bientôt !

Il partage des informations plus qu’attendues…

Le rappeur originaire originaire d’Atlanta figurera dans la bande originale de la nouvelle version du film “Superfly”, qui sortira le 14 novembre prochain, accompagné par Young Thug, Lil Wayne, PARTYNEXTDOOR et Gunna.



En parallèle, l’invité de Cardi B dans le hit “Bartier Cardi” continue de travailler de son côté, notamment sur son prochain projet, second album solo, après “Issa Album”, sorti en 2017, et l’opus “Without Morning” sorti la même année, aux côtés du rappeur Offset et du producteur Metro Boomin.

Comme sobrement officialisé sur le compte Twitter de l’artiste américain, ce projet tant attendu sortira le 7 décembre prochain, et sera produit par Metro Boomin, avec qui 21 Savage a l’habitude de collaborer.

On attend encore le titre de l’opus, sa cover, et sa tracklist, avec de possibles featurings avec d’autres membres du rap game made in USA...