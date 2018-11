Soolking pète le score avec son dernier clip "Vroom Vroom" !

Le titre du son l’avait prédit !

L’auteur du morceau “Dalida”, qui avait déjà remporté un franc succès, a remis ça un mois après, en balançant le clip d’un autre extrait de son premier album “Fruit du Démon”, sorti le 2 novembre dernier, en même temps que ce clip.



C’est comme si la prouesse de ce clip était préméditée, à travers le titre et les lyrics du morceau “Vroom Vroom”, telles que “Le pied sur la pédale, j'bombarde comme K 2000 On sort de la capitale à 220 à l'heure”, chantées par l'invité de Kery James sur son prochain album "J'rap encore".



Ce visuel, tel un court-métrage, nous fait suivre Soolking, victime d’un accident de voiture, dans un autre monde, tout aussi festif que déjanté, sur un son entraînant produit par Diias, et des touches de rail fidèles à Soolking...qu’on vous laisse réécouter juste ici !