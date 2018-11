Kanye West : une baisse dans les vente des YEEZY !

Un lien avec ses dernières déclarations politiques ?

Le rappeur s’est rétracté dernièrement vis-à-vis de son lien avec Donald Trump, en se disant “manipulé” par le président américain, pour partager des idées auxquelles il ne “croyait même pas”. Ses déclarations, notamment politiques, l’ont éloignées de beaucoup de personnes, notamment de personnalités publiques influentes, telles que les Carters, le rappeur T.I. ou encore Snoop Dogg.



En même temps que sa cote, les ventes de ses fameuses YEEZY, déjà critiquées par Drake, ont semblé baisser...la dernière collection, celle de la YEEZY BOOST 700 Mauve, a surpris les internautes, face à un résultat plutôt décevant par rapport à ce à quoi les drops précédents de la marque de Ye nous avait habitués…à l’exemple de l’immense succès express des 350 V2 Triple White.



En tant normal, les ventes sont bloquées en moins de 24h...ce qui n’a pas été le cas lors de ce dernier lancement ! Beaucoup de personnes semblent faire le lien entre ses idées politiques jugées dépassées par un grand nombre, et ce bilan quelque peu décourageant.



Pourtant, Ye aurait confirmé des ventes “stables” de ses YEEZY, en justifiant cette non-croissance par un rythme changeant de la production, d’après lui “10 fois plus élevé”. Loin d’être découragé, le rappeur et designer prévoit tout de même de nouveaux lancements et des restocks.



A voir si son changement de position impactera les ventes !