Kendrick Lamar, Nas et Lil Wayne sur le dernier album de Swizz Beatz !

Découvrez le deuxième album de Swizz Beatz : Poison

Le mari de la chanteuse rnb Alicia Keys avait sorti un premier album en tant que rappeur datant de l'année 2017, intitulé "One Man Band Man", avant de se concentrer davanage sur la production.



L'artiste a notamment un rôle important dans des hits, tels que "Touch It" de Busta Rhymes, ou plus récemment le track "Uproar" du rappeur Lil Wayne, qui a sorti son très attendu "Tha Carter V" le 28 septembre dernier, qui a même provoqué le #uproarchallenge, à travers le clip du track.



Finalement, le rappeur et producteur américain a sorti "Poison", son deuxième opus, le 2 novembre dernier, et nous propose une tracklist des plus exclusives, avec Nas, Kendrick Lamar et Lil Wayne, des noms toujours autant attendus par les amateurs de la scène de rap américain.

On vous laisse apprécier ce projet, juste ici !