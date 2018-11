Bramsito balance un feat avec Booba dans un "sale mood" !

Découvrez le dernier son de Bramsito feat Booba : Sale Mood

Le Duc a été convié par le rappeur Bramsito, première pépite à integrer à son nouveau label, Sept Corp, sûrement pour la nouveauté qu'il apporte, en surfant sur des vibes à la fois rap, chantantes et mélodieuses, avec sa propre signature.

Booba nous montre une fois de plus qu'il s'intéresse beaucoup aux rappeurs émergents, à l'image de sa récente collaboration avec l'artiste Maes, et ça marche !



La voix de Bramsito nous porte au loin, sur une instru afrotrap bien appuyée, signée Dj Wills. En chantant "Si j'pars en vrille désolé", Bramsito se met à nu et assume son "sale mood".



Mention spéciale pour la punchline "On s’est croisé à Orly West, personne n’a pris la fuite” balancée par Booba, en réfèrence bien sûr à son clash à l'aéroport d'Orly, avec le rappeur Kaaris l'été dernier, première mention de cet évènement sur-médiatisé par B2O dans un track !

En espérant un clip pour bientôt, on vous laisse écouter ce son juste ici...