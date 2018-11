Takeoff : son premier album solo est OUT !

Découvrez le premier projet solo de Takeoff : The Last Rocket

On l'attendait, Takeoff est le deuxième membre des Migos a sortir son projet solo “The Last Rocket”, pour le plus grand plaisir de ses fans.

Il prend la suite de Quavo, qui avait sorti “Quavo Huncho” le 12 octobre dernier, pour un succès déjà bien installé !



Pas plus de douze titres dans cette nouvelle pépite signée Takeoff, connu pour être le membre le plus réservé du groupe, mais cependant bien sûr de sa patte en tant que rappeur, sur des bangers signés Dj Durel pour une variété de rythmes, tous aussi percutants les uns les autres !

Seulement deux guests, même pas mentionnés en tracklist, posent leurs vibes sur ce projet, nous confirmant l’envie d’indépendance de Takeoff, néanmoins toujours aussi proche du crew ! Prochain sur la liste, Offset, qui sera le troisième à balancer un album solo tout aussi attendu !