Jay Rock joue au winner aux côtés de Snoop Dogg !

Découvrez le dernier track de Jay Rock feat Snoop Dogg : “Win”

Celui qui a balancé le visuel travaillé de “Wow Freestyle” aux côtés de l’emblématique Kendrick Lamar, issu de son troisième album “Redemption” sorti en juin dernier.

Son treizième et dernier track “Win” figure dans la tracklist sans le nom de Snoop Doggy Dogg, pourtant celui-ci a bel et bien posé sa voix sur un remix de ce morceau.



Dans ce son, le rappeur se pose en tant que réel “winner” dans la scène du rap jeu américain, désormais aux côtés de Snoop Dogg, qui pose ses vibes sur ce morceau entraînant digne de cet album positif de Jay Rock, qu’il avait dédié à un important accident de moto duquel il était sorti indemne en 2016.



On vous laisse découvrir cette pépite juste ici !