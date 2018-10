SCH et Hamza ensemble sur un nouveau track !

On attend la sortie de ce track inédit !

Après la bombe “JVLIVS”, lâchée le 19 octobre dernier par le marseillais SCH, il ne perd pas une seconde, en collaborant avec la sensation du rap belge Hamza, comme dévoilé auprès du magazine culturel belge “Check Mag” par SCH.



Le rappeur, friand de featurings avec d’autres artistes, à l’image de sa collaboration avec le rappeur français Ninho, sur le morceau “Prêt à partir”, unique featuring du projet, a donc décidé de balancer un nouveau track, mélangeant ses vibes à celle de Hamza.



On imagine un son imprégné de la patte d’SCH, unique dans le rap français, et de la chaleur de la voix et de l’univers de Hamza, le tout dans le même track !

On a hâte d’entendre ça…!