50 Cent piège Ja Rule en achetant 200 places à son concert...et en les laissant vides !

Un mauvais coup digne du rappeur…

50 Cent et les concerts d’autres artistes, c’est tout un art ! Un jeu, même, puisque le rappeur s’amuse des déboires d’autres artistes, sans modération, en enchaînant les clashs…

Il avait d’abord provoqué la chanteuse Ashanti, après que celle-ci ait dû annuler un de ses concerts, pour lequel elle n’avait vendu que 24 places, en utilisant le fameux hashtag #getthestrap, lancé à l’origine par le rappeur lui-même, signifiant en quelques sortes faire “escalader la situation”...

Cet affront n’était absolument pas un hasard, puisque Ashanti est proche de Ja Rule, avec qui elle avait chanté sur le fameux track “Always On Time”, et avec qui les relations sont plus que tendues avec le rappeur 50 Cent.



A priori content de son jeu, 50 Cent commence à en faire un habitude, en passant de la moquerie au piège, et en visant cette fois-ci Ja Rule directement.

Il a donc décidé d’acheter 200 places à $15 sur la plateforme Groupon pour le concert de son ennemi Ja Rule, prévu pour le 9 novembre prochain dans la ville d’Arlington dans le Texas.



Et pas n’importes quelles places, puisqu’il a délibérément choisi de bloquer les places du premier rang. Celles-ci seront bien entendues laissées vides, comme s’en vente 50 Cent sur son compte Instagram, à travers pas moins de 3 posts !



De quoi nous laisser penser qu’il ne connaît aucune limite...