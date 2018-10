''93 Empire'', le projet de Sofiane, vient d’être certifié disque d’or !

Un projet qui vaut de l’or…

22 tracks de pur 93, c’est le contenu d’un projet explosif sorti le 5 octobre dernier au sein du label Affranchis Music, imaginé et réalisé par le rappeur Sofiane Zermani, originaire de Seine-Saint-Denis (93), réunissant de nombreux invités, presque tous originaires du même département.



Un projet solidaire, donc, pour un rappeur présent également dans d’autres sphères, telles que le cinéma, avec le film “Frères Ennemis” ou encore sur YouTube à travers son émission web “Rentre Dans Le Cercle”, dont le but est également de mettre en valeur d’autres artistes de la scène du rap français.



Sofiane mise gros en fédérant des grands noms tels que le duo emblématique NTM, Kaaris, ou encore des sensations plus récentes, telles que Vegedream ou Soolking, et ça marche !

En effet, le projet remporte le disque d’or moins d’un mois après sa sortie, après un total de ventes supérieur à 50 000 unités !



Fianso remercie son public via son compte Instagram, visiblement ému de ce bel exploit !

On vous laisse (ré)écouter ce projet torrentueux juste ici !