P.Diddy perd de sa street cred’ face à un clown !

Encore un beau moment sur le plateau du Ellen DeGeneres Show…

Le rappeur américain, fraîchement séparé de la chanteuse Cassie avec qui il était en couple depuis onze ans, ne cesse de faire parler de lui...sur différents sujets !

Dernièrement, l’artiste, qui fait toujours partie du classement Forbes des rappeurs américains les mieux payés en 2018 avec la seconde place, a également offert 1 millions d’euros à une nouvelle école dans le Bronx, quartier populaire de New York.

Invité sur le plateau du Ellen DeGeneres Show, talk-show américain conviant de grandes personnalités, Puff Daddy a fait sensation !

Ellen, toujours prête à surprendre son guest et son public, a demandé à P.Diddy si la rumeur de sa peur des clowns était vérifiée, ce que le rappeur a démenti avec humour, en déclarant qu’étant noir, il avait bien plus de choses à craindre qu’un clown.



Une parole non-vérifiée en direct du plateau, puisqu’un clown a surgit d’une boîte posée juste à côté de l’artiste, qui a automatiquement bondi en poussant un cri, avant d’improviser un mélange de pas de danses et de prises de combat provoquant l'hilarité générale.



Non content des surprises, le rappeur apeuré à tout de même remercié Ellen, avant d’affirmé qu’elle avait “vraiment froissé sa street cred’”...on vous laisse voir et revoir cette vidéo des plus amusantes…!