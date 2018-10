Niska donne un concert en prison !

Un évènement Hip Hop Convict

L’auteur du fameux hit “Réseaux” se rendra en prison au sein de l’association Fu-Jo, mise en place il y a 10 ans en France par Mouloud Mansouri, anciennement incarcéré .

Le concept ? Organiser des concerts Hip Hop Convict entre les murs du milieu carcéral, pour trafic de stupéfiants.



Le phénomène a pris encore plus d’ampleur dès l’année 2014, avec la création de la “Shtar Academy”, attirant enfin le soutien de collectivités et services concernées par le mouvement, qui se développe aussi en-dehors des prisons afin de financer les actions intra-prisons.



Le rappeur d’Evry (Essonne) en plein développement, et qui a reçu un disque de diamant pour son dernier projet “Commando” sorti le 22 septembre 2017 se produira le 8 novembre prochain à la prison de Toulon, le 9 novembre prochain à la prison de Nice, et fera une tournée des prisons aux côtés de David Desclos, ancien prisonnier qui a monté son stand-up mis en scène par Stomy Bugsy.



Les vibes de ce rappeur énigmatique, qui sont allées jusqu’aux Etats-Unis avec son remix en feat avec Quavo et Stefflon Don pour “Réseaux”, seront donc partagées en milieu carcéral à partir de novembre.



En attendant, on vous laisse revoir son dernier clip “W.L.G” festif et communautaire !