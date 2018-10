Takeoff nous donne plus d’informations sur son premier album solo !

Et c’est pour très bientôt…

Alors que les Migos sont en plein enregistrement de leur projet “Culture III”, dont la sortie est prévue pour le début de l’année prochaine, les trois membres du crew ont affirmé leur volonté de produire chacun un album solo, de quoi quadrupler le plaisir de leurs fans !



Le rappeur Quavo a été le premier à sortir un album de son côté, le 11 octobre dernier, intitulé “Quavo Huncho”, ce qui avait à la fois fait plaisir à ses fans, et interpellé certains membre du public des Migos quant à leur avenir en tant que trio.

Finalement, le groupe reste soudé, même si chacun prévoit un projet individuel en parallèle, et Takeoff est le deuxième à se prononcer sur son premier projet indépendant !

Celui-ci se nommera “The Last Rocket”, et vous pourrez l’écouter en streaming dès le vendredi 2 novembre prochain !



Nous avons très peu d’informations sur ce projet très attendus, si ce n’est que celui-ci sera basé sur des prods de DJ Durel et Cassius Jay…

On espère que cet album connaîtra le même succès que celui connu par Quavo, dont le projet a atteint la seconde place du Billboard 200…



On attend la suite !